Salvini chiude Porti Italiani : l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla nave dei migranti

Il premier Giuseppe Conte sula vicenda : «Al premier maltese Joseph Muscat che ho contattato personalmente questa sera ho chiesto chiaramente che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficoltà che si trovano sull'Aquarius. Muscat, pur comprendendo la situazione, non ha assicurato però alcun intervento anche in chiave umanitaria. Si conferma l'ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza... È stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius che dovessero averne necessità». continua Conte che afferma anche che l'Italia è «sola e il patto di Dublino va rivisto».

Lacon a bordo 629 migranti deve attraccare aperché è quello il «» più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione, ilnon ha autorizzato l'operazione di soccorso in Italia e chiede i porti ai migranti. Il Governo italiano chiede alle autorità maltesi di farsi carico del caso della nave dell'ong Sos Mediterranee, che naviga nel Mediterraneo in attesa di sapere dove portare i migranti.», scrivono in un comunicato congiunto i, delle Infrastrutture, da cui dipende la Guardia costiera. «Malta non può dire di no a qualsiasi richiesta di intervento», aveva attaccato Salvini, «dopo sette anni di buonismo, ora basta. Vogliamo ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni»