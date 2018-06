Migranti, Sindaco De Magistris: Nave Aquarius venga a Napoli

Porti italiani chiusi, è la svolta senza precedenti imposta in queste ore da Matteo Salvini. La nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, è in navigazione con 600 naufraghi a bordo provenienti dal Nordafrica. Tra poche ore transiterà per le acque di Malta. "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, no al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia". Così Salvini su Facebook. "Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna,Gibilterra e Gran Bretagna,ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, insomma tutta l'Europa che si fa gli affari suoi". E su Twitter scrive: #chiudiamoiporti

Su Twitter il sindaco di Napoli,, in merito alla decisione del ministro dell'Interno, di non autorizzare l'approdo in Italia dellacon a bordo 629 migranti : "".