Genova : 20enne accoltella poliziotto e viene ucciso in casa

Un 20enne di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua casa su richiesta della madre, probabilmente al culmine di una lite. La tragedia è accaduta in una abitazione in via Borzoli a Genova. Secondo le prime informazioni, il 20enne avrebbe estratto un coltello nel tentativo di aggredire l'agente e questi avrebbe reagito sparando. Nella colluttazione uno degli agenti è stato ferito in modo grave con la lama ed è ricoverato all'Ospedale S. Martino in codice rosso.