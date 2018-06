Michelle Hunziker incinta del quarto figlio? Ecco le foto del gossip

Michelle Hunziker aspetta il quarto figlio? Pare che la showgirl svizzera abbia mostrato un “pancino” molto sospetto, come dimostrano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Gente. Michelle Hunziker essere incinta ed aspettare un altro bimbo dal suo Tomaso Trussardi, che sarebbe il terzo della coppia dopo Celeste e Sole - il quarto per la showgirl, che ha avuto anche Aurora da Eros Ramazzotti... per adesso nessuna smentita o conferma da parte della coppia, staremo a vedere.