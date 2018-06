Milano : Ragazza di 21 anni scomparsa, il fidanzato Manuel Buzzini si è impiccato

Il giovane che si è tolto la vita a Melzo si chiama Manuel Buzzini, il cadavere è stato rinvenuto ieri mattina in un cortile di via Mantova, dove abita la nonna, e dove si è tolto la vita impiccandosi. Il 31enne viveva con la fidanzata Sara Luciani, di 10 anni più giovane, a casa dei genitori di lei, da dove i due sono usciti in macchina la sera dell'8 giugno. La ragazza non risulta essere in possesso di un cellulare, secondo quanto appurato ai carabinieri, ai famigliari e conoscenti non risultano problemi nella relazione tra i due, si teme un omicidio-suicidio. Le ricerche della ragazza e dell'auto del fidanzato si stanno concentrando lungo gli argini del fiume Adda e del canale Muzza e nelle cave adiacenti.