Migranti, Matteo Salvini : Porti italiani chiusi

"Il salvataggio" della nave Aquarius "è avvenuto nell'area di ricerca e salvataggio libica ed è stato coordinato dal centro di coordinamento a Roma. Malta non ha competenza su questo caso". Lo ha detto un portavoce del governo maltese, citato dal quotidiano Malta Today, in risposta alla lettera inviata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che chiedeva di far attraccare a La Valletta la nave con 629 migranti a bordo.

Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti, questa la svolta che sta preparando il. Una nave battente bandiera di Gibilterra conè in rotta su. Se l'isola-Stato non le permetterà di attraccare scatterà lo stop voluto dal vicepremier leghista e all'imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia. Una misura, quella della chiusura dei porti, che sarebbe senza precedenti.