Padova, la prof pestata dalla mamma di un alunno : Ho paura di tornare a scuola ma non mi arrendo

Ma Francesca, una brava insegnante ma prima di tutto una madre, non si arrende e parla di ciò che accade nelle scuole. Ecco cosa dice: «Negli ultimi anni è cambiato l’atteggiamento delle famiglie, ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori. Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i papà da soli, ma siamo affiancati da un collega perché c’è il rischio che venga travisato quel che diciamo. Io non credo di aver sbagliato, sono una insegnante che vuole trasmettere ai suoi alunni il senso del dovere e dell’impegno per ottenere i risultati. Io dico sempre ai miei studenti che prima sono figli e poi alunni, e che le cose funzionano bene se c’è collaborazione fra scuola e famiglia».

Padova: Lei è, 60 anni, insegnante di ruolo dal 1987 e professoressa di inglese dal 2003 alle medie “” di Caselle di Selvazzano, comune in provincia di Padova, la quale pochi giorni fa è statache aveva preso un 4. Francesca porta sul suo volto i segni visibili dell'aggressione subita, unae un edema bilaterale esterno ma i segni peggiori li porta dentro di se, nella sua anima.