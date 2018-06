Brasile : bimba appena nata seppellita viva dalla madre 15enne salvata dagli agenti

La giovane madre si è giustificata dichiarando durante l'interrogatorio: "Pensavo fosse nata morta". Intanto sono in stato di fermo anche la mamma e la nonna mentre la piccola soccorsa e affidata alle cure mediche ospedaliere per le sue condizioni ha buone speranze di recuperare la sua salute.

Un caso scioccante che poteva finire in tragedia avvenuto in, qui una giovanela sua bambina appena data alla luce. La neonata però non si è arresa alla vita ed è riuscita a sopravvivere sepolta per 7 ore fino all'arrivo della polizia che trovandola l'ha salvata. La polizia dopo aver ricevuto una segnalazione anonima riguardo proprio la casa in cui abita la 15enne, si è precipitata sul posto facendo la tragica scoperta.