Roma, ancora scandalo vigili : Circa 700 di loro esonerati dai servizi esterni. Ecco perchè

Dopo la bufera e lo scandalo che fece molto discutere nel Capodanno 2015 quando circa l'80% dei vigili urbani di Roma non si presentarono a lavoro per problemi di salute, i vigili finiscono oggi in un nuovo scandalo... Gli esoneri dal servizio esterno. Ebbene si, sembrerebbe che molti di loro, chi perché è infastidito dallo smog, chi perché non può subire stress, chi perché non può stare in piedi a lungo e chi perché non può fare sforzi per sollevare la paletta, non possono prestare servizio in strada ma solo dietro una scrivania. Pare che siano più di 700 i vigili che non possono prestare servizio in strada e pare inoltre che sia tutto dimostrato da regolari certificati medici che mostrano i loro problemi di salute. Ma sarà davvero cosi!