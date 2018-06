Jailbreak iOS 11.2/11.3.1 : Arrivo imminente!

Comunicazione a tutti gli utenti che stanno aspettando il, Ian Beer ha rilasciato l'exploit di iOS 11.3.1,il noto hacker e sviluppatore di iOS ha annunciato che dovrebbe essere in grado di utilizzare l'exploit del kernel per aggiornare Electra Jailbreak al Jailbreak iOS 11.2 - iOS 113.1. Il Jailbreak di Electra iOS 11.2 - 11.3.1 dovrebbe essere un

Un Jailbreak Semi-Untethered è simile a un Jailbreak Untethered, offre la possibilità di riavviare il proprio dispositivo iOS da solo. Ad ogni avvio la sequenza di avvio del dispositivo iOS non è modificata e si avvia nello stato originale non Jailbroken.

Tuttavia invece di dover utilizzare uno strumento come un computer per rieseguire il Jailbreak di nuovo sul dispositivo iOS, con il Jailbreak Semi-Untethered l'utente può rieseguire il Jailbreak direttamente dal proprio dispositivo con l'aiuto di un'applicazione che viene installata dal tool per il Jailbreak.

Come ho gia accennato precedentemente, chi è interessato al Jailbreak di iOS 11.2 - iOS 11.3.1 dovrebbe ripristinare il più presto possibile su iOS 11.2 - iOS 11.3.1 in particolare gli utenti di iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus o gli utenti che sono passati a iOS 11.3.1 utilizzando il metodo OTA prima che Apple chiuda le firme, ricordo comunque che è meglio sempre salvare i BLOB SHSH2 per iOS 11.3.1.

Coolstar non ha fornito una data di rilascio per il Jailbreak di Electra iOS 11.3.1 ma ha già iniziato a lavorare sul Jailbreak.