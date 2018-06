Trento : Donna incinta soffocata da un boccone muore dopo una settimana di agonia

È morta oggi la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa e ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta e il bambino, fatto nascere prematuramente, era già deceduto due giorni fa, la madre era arrivata in ospedale in condizioni disperate. La 28enne originaria della Moldavia che era in rianimazione all'ospedale Santa Chiara, è deceduta, il bimbo era stato fatto nascere con un parto cesareo nella notte di sabato 2 giugno.