Grande Fratello : Angelo Sanzio contro il vincitore Alberto Mezzetti : Ci ha infastidito con la sua puzza di...

A queste parole ha deciso di rispondere Angelo con una dichiarazione probabilmente poco elegante : «Alberto sai che ti dico? Io con i miei atteggiamenti ironici avrò anche infastidito la Casa, ma tu c’hai infastidito con quella puzza di ascelle che ti ritrovi! A tarzanello, ma che vuoi?».

Anche se ilè finito, le polemiche tra gli ex inquilini della Casa ancora non accennano a placarsi. Le ultime proprio sul vincitore Alberto Mezzetti, che avrebbe ricevuto un'accusa choc dal Ken italianoLa cosa sarebbe partita da dei commenti del vincitoreche in un'intervista alavrebbe riservato parole pesanti per gli ex coinquilini. «».