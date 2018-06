Anthony Bourdain morto suicida... Asia Argento insultata sul web!

Asia Argento è stata paparazzata durante una nottata trascorsa in un locale di Campo De Fiori... ma i social non l'hanno perdonata: «Non ti senti in colpa per la tua storia?», scrive terribilmente qualcuno. E ancora: «Che ne dici delle foto scattate abbracciando e tenendo della mani Hugo Clement? Non ti sembra di essere un po' falsa nelle tue dichiarazioni?»

Adesso l'attrice italiana si trova a dover affrontare anche gli insulti che in queste ore stanno circolando sui social dopo le foto scattate a Roma con il giornalista francesce, più giovane di 17 anni.