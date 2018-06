Livorno : Incidente frontale tra due auto, il cuoco 37enne Alessandro Pipino perde la vita

Alessandro era sulla sua autovettura, quando per cause tutte da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata opposta dove sopraggiungeva un’altra autovettura, l’impatto è stato violentissimo e le due vetture sono finite una contro l’altra, l’auto sulla quale viaggiava Pipino è finita fuori strada giù in un canalone. Il 37enne è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, tra le lamiere contorte della carrozzeria, per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato l’auto per poter liberare il cadavere.

In un tragico scontro frontale tra due autovetture è morto un cuoco brindisino, l'incidente è accaduto l’altra notte a, in provincia di, a perdere la vita il 37enneche si era trasferito in Toscana per lavoro, la vittima è morta sul colpo.