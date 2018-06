G7 : Donald Trump invita Premier Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro

Al termine della prima giornata di lavori del G7, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente americano Donald Trump hanno avuto modo di organizzare un colloquio. Lo riferiscono fonti della delegazione italiana, secondo le quali il premier avrebbe ricevuto un invito informale a Washington dal numero uno della Casa Bianca per un nuovo incontro. Trump e Conte si sono incontrati in una camera della tenuta La Malbaie per parlare soprattutto del caso della Russia. Al momento non è stata ipotizzata alcuna data sul viaggio istituzionale di Conte alla Casa Bianca.