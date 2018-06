Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook

Immediato il commento di Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia :"Gravissime le minacce di morte arrivate a Giorgia Meloni su Facebook da un profilo che sembrerebbe avere una matrice islamica. Chiediamo l'intervento immediato del ministero dell'Interno per verificare l'identità di questa persona, capire se è presente sul territorio nazionale e valutare se esistono i presupposti per una sua espulsione dall'Italia".





Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato Stefano Bertacco : "Intollerabile la minaccia nei confronti della nostra presidente Giorgia Meloni da parte di un immigrato musulmano residente in Italia durante la diretta facebook di un comizio elettorale a Viterbo. Tolleranza zero per chi continua a non volersi integrare con la cultura del nostro Paese".

Un utente suminaccia di morte la leader Fdi, Giorgia Meloni che ha trovato fra i commenti alla sua diretta Facebook un messaggio firmato "": "", a cui la Meloni risponde : "". Dalle informazioni su Facebook, a minacciareè stato Mahamoud Soliman, che lavora in provincia di Trapani e che vive a Marsala.