Treviso : allarme in 5 Comuni sulla Jaguar che rapisce i bambini

Le segnalazioni arrivate dai comuni di Treviso, Casier, Preganziol, Mogliano e Roncade hanno portato i carabinieri ad effettuare i dovuti controlli. Una madre ha infatti scritto in un gruppo di genitori: «Hanno tentato di rapire il figlio di 6 anni a un amico. Un uomo brizzolato sulla cinquantina e una donna di colore più giovane si sono avvicinati al bimbo che correva in bici al parco, l'hanno afferrato x il braccio e gli hanno scattato una foto. Non l'hanno caricato in macchina, una Jaguar nera, solo perché è intervenuta subito la mamma di un altro bambino e subito dopo il padre». La descrizione è la stessa per cui proseguono le indagini.

