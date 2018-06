Roma, 3 esplosioni alla metro B Policlinico : Passeggeri evacuati nel tunnel, treni senza corrente

Tre esplosioni alla metro B tra Bologna e Policlinico di Roma sono state avvertite pochi attimi fa. Sul posto i soccorsi del 113, 118 e 115, passeggeri presenti in metropolitana si trovano al momento sui vagoni dei treni senza corrente ma la situazione sembra essere sotto controllo. Pare che a provocare l'esplosione sia stato un guasto tecnico causato da materiale elettrico per cui sono in corso accertamenti. Intanto i passeggeri stanno lasciando i vagoni fermi tra le fermate di Bologna e Policlinico percorrendo a piedi il tunnel.