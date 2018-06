Macerata : 30enne massacrata a calci e pugni per un sms dell'ex

La 30enne ha voluto raccontare la violenza subita «perché cose del genere non accadano più. La cosa grave è che quando ho raccontato quello che mi era successo ai carabinieri, mi hanno detto che ero la quinta ragazza aggredita quel giorno. Queste cose non devono succedere». Nella notte tra il primo e il 2 giugno Federica Luzio è andata a ballare a San Benedetto, in compagnia di un’amica maceratese e di due ragazzi, i due le avrebbero anche rubato le chiavi di casa e quelle del ristorante : «Nel locale in cui siamo andati a ballare c’era anche il mio ex fidanzato. La serata prosegue tranquilla, finché non usciamo da lì e io scambio due parole col mio ex, con cui ero stata insieme due anni. Non pensavo che gli altri mi avessero visto. Comunque poi saliamo in macchina tutti e quattro, non guidavo io ma l’amico del ragazzo che stavo frequentando, quando a un tratto mi arriva un messaggio dell’ex sul cellulare. Allora il tipo con cui uscivo mi strappa il telefono di mano. È allora che si scatena l’inferno».





Poi continua la donna : «A ridurmi così è stato un ragazzo con cui mi frequento da 3 settimane, ma non stavamo insieme». A scatenare la violenza sarebbe stato un Sms dell'ex fidanzato ricevuto dalla donna.

