Il capitano della Fiorentina Davide Astori, la perizia: Non morì nel sonno, si poteva salvare

Se Davide non fosse stato solo in camera si sarebbe potuto salvare come spiegano i medici Carlo Moreschi e Gaetano Thiene che il pm Barbara Loffedo ha incaricato di occuparsi del caso. Il cuore di Astori sarebbe andato a cento all'ora senza dare alcun preavviso, se fosse stato in compagnia lanciando l'allarme si sarebbe salvato. E pensare che solo poco prima aveva giocato ai videogame con Sportiello, suo compagno di squadra, andato via poco prima della mezzanotte. Al mattino, poi, la tragica scoperta.

Secondo i risultati della perizia medico-legale, ilDavide Astori sarebbe morto per un’accelerazione improvvisa del cuore. Il capitano della Fiorentina,. Questo è ciò che rivela la perizia medico-legale effettuata sul corpo di Davide. A uccidere Astori è stata una tachiaritmia, un'improvvisa accelerazione del cuore, il contrario del rallentamento del battito cardiaco () che era emerso dopo la prima autopsia.