Uomini e Donne : Dal prossimo settembre sul trono Loredana Lecciso e Aida Nizar?

L'ufficio stampa che cura i programmi condotti da Maria De Filippi, però, non ha confermato le indiscrezioni riguardanti Aida Nizar e Loredana Lecciso. Questo è il contenuto del post, pubblicato sui vari social network, da Betty Soldati: Le bufale del web: Aida Nizar e Loredana Lecciso non sono assolutamente previste per la prossima stagione di @uominiedonne.

Secondo i rumors dal prossimo settembreospiterà sul trono classico di Uomini e Donne, la spagnolae l'ex compagna di Al Bano tanto amata da Barbara D'Urso,. Se la cosa fosse confermata di certo la trasmissione in onda il pomeriggio su Canale5 avrebbe un boom di ascolti soprattutto alla presenza di Tina Cipollari che certamente troverà da ridire e scatenerà come sempre il pubblico in studio e da casa.