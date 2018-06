Prime immagini render dell' iPhone X Plus e iPhone 8S

Si continua a parlare dei prossimi dispositivi di Apple in arrivo, compaiono sul web le prime immagini render dell'

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda i prossimi dispositivi di Apple, compaiono sul web le prime immagini render dell' iPhone X Plus e dell 'iPhone 8S.

Come possiamo notare, ci sono due modelli diversi, uno in versione bianca, ovvero l' iPhone X Plus con display OLED da 6.5 pollici e quello tipo grigio siderale, ovvero l' iPhone 8S con display LCD da 6.1 pollici.

Il design sembra essere identico all' attuale iPhone X, con fotocamera True Depth frontale per il riconoscimento facciale Face ID e barra Notch annessa, l' unica differenza che ci potrebbe essere riguarda la fotocamera posteriore, come si può notare, l' iPhone X Plus, avrà una doppia fotocamera (se non tripla), mentre l' iPhone 8S avrà una singola fotocamera.

Ecco le immagini render: