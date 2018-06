Biella : Aggredisce la giovane moglie davanti ai figli, arrestato 45enne

Colto in flagrante mentre stava picchiando la moglie davanti ai figli, un artigiano edile 45enne residente a Ponderano, nel Biellese, è stato arrestato per maltrattamenti dagli agenti della polizia chiamati da un vicino allarmato dalle urla della donna. Il giudice ha convalidato il fermo e poi ha disposto i domiciliari a casa di un amico, con il permesso di uscire solo per andare a lavorare. La moglie è di 11 anni più giovane di lui.