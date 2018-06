Pamela Mastropietro : Revocato il carcere per omicidio ai due nigeriani

Macerata - Giovanni Maria Manzoni, gip di Macerata ha deciso di revocare le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere ai due nigeriani Lucky Awelima e Desmond Lucky accusati di aver partecipato all'omicidio di Pamela Mastropietro aiutando Innocent Oseghale che invece resta in carcere con le stesse accuse. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della Procura di Macerata, ma i due nigeriani resteranno comunque in carcere per spaccio di eroina.