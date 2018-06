Ministro Matteo Salvini : L'Iva non aumenterà

"Con la flat tax ci guadagnano tutti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch'io, sottolineando come la riforma fiscale ipotizzata nel contratto non sia iniqua. "Se uno fattura di più, è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più. La nostra intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere", ha aggiunto.



Intanto il governo di Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia al Senato con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Per ottenere la fiducia erano necessari 145 voti. L'esecutivo guidato da M5S e Lega è atteso per oggi mercoledì 6 giugno 2018 dal voto di fiducia alla Camera.



