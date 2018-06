Esplosione in una miniera di ferro in Cina : 11 morti e 2 dispersi

L'esplosione ha danneggiato il pozzo principale, profondo più di 1 Km, intrappolando 25 lavoratori impegnati in galleria, mentre 11 minatori sono morti immediatamente e 9 sono rimasti feriti e trasportati in ospedale - 5 di loro sono in condizioni gravi.

11 minatori morti e 2 dispersi è il terribile bilancio, ancora parziale, di un'avvenuta in unadella città di, nella provincia cinese nordorientale del Liaoning, per fortuna 23 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori.