Pensioni quota 41 e 100/ La rabbia della Fornero : Salvini ha fatto del mio nome un capro espiatorio

E pio continua : "Io non ho mai pensato di costruirmi una carriera politica, ma sono certa che se qualcuno mi avesse chiesto di candidarmi io avrei detto no. C'è una cosa che in politica non capisco: non si riesce a dire la verità. Devi dire la cose di parte. Ieri due ministri, Salvini e Di Maio, hanno continuato a parlare come se fossero in campagna elettorale e secondo me non hanno detto la verità. Esistono dei vincoli alle azioni di tutti e anche loro lo impareranno. Forse è meglio usare il linguaggio della verità. La democrazia richiede che ci sia consapevolezza, non che si sbandierino slogan, frasi fatte o peggio".

Pensioni, cosa dice il contratto Lega Nord – M5S Il Nuovo Governo M5S Lega annuncia la riforma graduale delle pensioni con l'introduzione della quota 41, quota 100 e opzione donna. "Occorre provvedere all'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. "Fornero", stanziando 5 miliardi per agevolare l'uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse. Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell'età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti. Inoltre è necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione tra previdenza e assistenza. Prorogheremo la misura sperimentale "opzione donna" che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo. Prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili."

