Spinea, paura al Villaggio dei Fiori : Bimbo si punge con una siringa abbandonata nel parco giochi

Ma i medici hanno comunque ritenuto opportuno tenere sotto stretto controllo il bambino per almeno sei mesi effettuando i controlli del sangue. I medici senza la siringa in questione non hanno potuto stabilire se appartenesse a un tossicodipendente o qualche diabetico poichè i genitori l'hanno buttata. E' stata comunque fatta denuncia ai carabinieri su quanto accaduto, inoltre i residenti della zona hanno più volte riferito la presenza nel parco di tossicodipendenti e per tale motivo saranno effettuati più controlli.

Attimi di paura al Villaggio dei Fiori a Spinea dove un bambino stava giocando nel, quando si è punto con unaabbandonata. Il piccolo ha raccolto ingenuamente la siringa dirigendosi poi verso la mamma spiegandole di essersi punto. La mamma è riuscita a mantenere la calma e dopo avergli tolto la siringa ha portato il bambino al pronto soccorso dove i medici le hanno assicurato di stare tranquilla poichè ila contatto con l'aria muore subito.