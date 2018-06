Brescia, tragedia a Ome : Uccide la moglie 50enne a coltellate, poi si suicida con mix di farmaci

Florinel soffriva di una forte depressione causata probabilmente dalla perdita del lavoro, ex operaio di un'acciaieria era disoccupato da tempo. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, secondo i carabinieri l'uomo è stato preso da un folle raptus che lo ha portato ad uccidere la moglie, probabilmente resosi conto del gesto ha deciso di togliersi la vita.

Tragedia ache ha sconvolto l'intera comunità e soprattutto i carabinieri i quali si sono trovati dinnanzi ad una scena terribile., 55 anni ha ucciso la moglie 50enne,, a colpi di coltellate e bottiglia per poi togliersi la vita con un mix di farmaci. Entrambi sono stati trovati in un lago di sangue, l'uno accanto all'altro nella loro abitazione in Piazza Aldo Moro.