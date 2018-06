Mafia: Blitz della polizia a Trapani contro fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro

Le perquisizioni sono avvenute presso abitazioni, terreni, attività commerciali e imprenditoriali, anche con strumenti in grado di individuare covi o bunker nascosti che possano portare alla cattura del boss. Per questa operazione sono stati impiegati circa 150 uomini.

Blitz della polizia contro i fiancheggiatori del boss latitante. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto perquisizioni in vari comuni del trapanese, a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Al momento risultano indagate 17 persone che negli anni erano già state arrestate per aver avuto collegamenti riconducibili ao per associazione mafiosa, per cui soggetti già noti alle Forze dell'Ordine.