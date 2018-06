E' arrivato, Apple presenta ufficialmente iOS 12!

Finalmente il giorno più atteso è arrivato, Apple presenta ufficialmente al suo WWDC 2018, iOS 12.presenta ufficialmente, vediamo di seguito, le novità più interessanti. sarà un aggiornamento maggiore con fix e anche nuove funzioni, raddoppiando anche le performance sui dispositivi.

Su iOS 12, le app adesso si lanceranno il 40% più in veloci, la tastiera sarà del 50% più veloce e la fotocamera fino a 70% più veloce. iOS 12 include tantissimi miglioramenti ed ottimizzazioni. Adesso con iOS 12 le performance della CPU si adattano ai contenuti, infatti quando andremo a lanciare un'app avverrà immediatamente un boost , prima invece richiedeva più tempo.

iOS però non include solo fix e miglioramenti ma anche tante nuove funzioni, vediamo quelle più interessanti.

Con iOS 12 e ARKit 2.0 adesso i dispositivi riusciranno a misurare i pollici e i centimetri tramite la realtà aumentata, tutto tramite un app, si parte da un punto, si preme sullo schermo e si sposta il telefono e immediatamente si otterrà la misurazione. L'App riuscirà a riconoscere automaticamente i rettangoli, quindi basterà inquadrare qualcosa e si otterranno in automatico le informazioni sulle misure.

Adesso, Adobe diventa un partner di Apple relativamente ad ARKit.

Iniziamo con l’ app Immagini e con la funzione "Cerca":



l’ app è stata migliorata nettamente, in iOS 12 la ricerca inizia ancora prima di scrivere qualcosa, con il Search Suggestions.

Adesso si potranno cercare Luoghi, Eventi e parole specifiche e viene introdotto anche il tab "For You" come in App Store.

Con iOS 12 arriva anche una nuova funzionalità Do not Disturb: Inserità nuova funzionalità, arriva il Do not disturb during bedtime, (Non disturbare durante il sonno) che aiuterà le persone a dormire meglio riducendo la luminosità del display, infatti di notte si potrà impostare automaticamente per mostrarci una schermata tutta nera con l'orologio e nient'altro.

Le nuove modalità di Non disturbare permetteranno di interrompere anche la funzione in automatico in base a un’ora, ad una posizione o ad un’azione predefinita.

Nel control Center con il 3D Touch adesso, si potrà scegliere che tipo di "Non disturbare" vogliamo impostare, insomma, le notifiche su iOS 12 diventano più intelligenti e adesso verranno raggruppate per applicazione e anche per argomento, con un solo swipe si potranno eliminare un intero gruppo di notifiche.

Un' altra novità di iOS 12 è il nuovo formato di file per condividere animazioni e quant'altro, il file avrà un estensione USDZ.

Ecco quali dispositivi supporterà iOS 12:

iPhone:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad:

12.9-inch iPad Pro 2nd generation

12.9-inch iPad Pro 1st generation

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

9.6-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5th generation

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod Touch:

iPod Touch 6th generation

iOS 12, sarà disponibile in autunno, stasera Apple rilascierà la prima verisone beta agli sviluppatori e nei prossimi giorni anche la versione Beta Pubblica.