Estrazioni Lotto 10eLotto e Superenalotto oggi lunedì 4 giugno 2018 : tutti i numeri vincenti

ESTRAZIONE LOTTO BARI 68 3 70 14 6 CAGLIARI 39 64 34 30 32 FIRENZE 73 85 1 17 47 GENOVA 48 6 8 65 45 MILANO 69 50 88 26 21 NAPOLI 15 44 86 25 23 PALERMO 31 34 83 64 59 ROMA 1 28 55 57 43 TORINO 38 51 60 69 67 VENEZIA 55 87 84 10 38 NAZIONALE 22 62 86 16 50

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI: 45 56 66 74 77 88 Numero Jolly: 47 Numero Super Star: 65





ultima estrazione del Lotto. Verifica - SuperEnalotto, controlla i risultati del concorso di oggi e scopri le sestine vincenti dall'archivio di gioco. Per riscuotere una vincita hai 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che trovi affisso in ricevitoria. I 20 numeri del 10eLotto sono legati al Gioco del Lotto, per comporre la serie vengono considerati i primi numeri estratti o, se ci sono duplicati, i successivi estratti di ciascuna ruota, Nazionale esclusa. Verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica, oppure verifica se il tuo scontrino del Lotto è vincente. Qui su lottomaticaitalia si possono consultare tutti i numeri usciti al Lotto negli ultimi due mesi e controllare i numeri dell'. Verifica - qui su Sisal.it - le estrazioni del, controlla i risultati del concorso di oggi e scopri le sestine vincenti dall'archivio di gioco. Per riscuotere una vincita hai 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che trovi affisso in ricevitoria. I 20 numeri del 10eLotto sono legati al, per comporre la serie vengono considerati i primi numeri estratti o, se ci sono duplicati, i successivi estratti di ciascuna ruota, Nazionale esclusa. Verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica, oppure verifica se il tuo scontrino del Lotto è vincente.

tornano per l'estrazione mancata di sabato 2 giugno per la concomitanza con la Festa della Repubblica, e torneranno anche domani. Doppio appuntamento per le estrazioni, i concorsi e numeri vincenti, ilmetterà in palio un jackpot da 42,5 milioni di euro.