Chieti : Minorenne violentata per due anni, due arresti

I particolari sono stati resi noti dai carabinieri di Vasto, in provincia di Chieti. I due arrestati sono accusati di concorso tra loro di riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza stupefacente.



Convinta da un'amica, la 16enne si è rivolta ai carabinieri, la mamma della vittima era completamente all'oscuro del dramma vissuto dalla figlia. Adesso i due aguzzini sono stati condotti nell'Istituto di Casal del Marmo, a Roma, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.





Violentata e ridotta in schiavitù, è l'incubo vissuto da unaminorenne di Vasto che, dopo quasi due anni, ha trovato il coraggio di denunciare le violenze alle quali era costretta da coetanei che la minacciavano di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa. Dopo oltre due anni una studentessa minorenne è riuscita a farche la costringevano ad avere rapporti sessuali con la minaccia di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa. In un'occasione alla giovane è stata data anche della cannabis per disinibirla e una nuova ulteriore foto a sua insaputa è stata scattata e usata come nuovo strumento di ricatto.