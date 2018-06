Ischia : Almerico Calise nel Castello Aragonese si barricato tutta la notte con due bombole di gas

Il 40enne Almerico Calise era da anni in cura al centro di igiene mentale e già arrestato due volte in precedenza per tentato omicidio (prima per aver ferito una persona con una katana e poi per aver cercato di appiccare il fuoco con della benzina al titolare di un negozio a Ischia Ponte), ha caricato a bordo di una Smart due bombole di gas e si è introdotto all'interno del Castello Aragonese, rischiando tra l'altro di travolgere i passanti lungo il pontile di accesso. Il 40enne ha bloccato con l'autovettura l'ingresso al Castello e poi si è barricato in un locale, urlando che si sarebbe fatto saltare in aria. C'è voluta tutta la notte per scongiurare il peggio e nell'operazione due militari sono rimasti feriti.

cercato di farsi esplodere come unall'interno del Castello Aragonese ad Ischia, l'uomo con gravi problemi psichiatrici è stato immobilizzato e tratto in arresto a seguito dell'irruzione dei carabinieri - tre i militari rimasti feriti nel corso dell'operazione - l'uomo è stato prima sedato al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli e poi rinchiuso in cella di isolamento nel carcere di Poggioreale, con l'accusa di aver tentato di