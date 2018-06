A breve potrebbe arrivare il Jailbreak iOS 11.2/11.3.1, parola di Coolstar!

Per iniziare, Coolstar ha annunciato di rilasciare il Jailbreak di Electra iOS 11.2/11.3.1 che supporterà tutti gli iPhone e iPad tra cui anche iPhone X, consiglia a tutti i jailbreaker che hanno installato iOS 11/11.1.2 di salvare i certificati SHSH2 di iOS 11.3.1 in modo che possano essere ripristinati su iOS 11.3.1 anche dopo che Apple smetterà di firmare il firmware utilizzando lo strumento futurerestore.

Lo stesso, consiglia, per tutti coloro che hanno aggiornato a 11.2/11.3.1 tramite il metodo di aggiornamento OTA (over the air), di ripristinare gli stessi utilizzando iTunes o tramite Futurerestore, tutto questo perchè secondo Coolstar, gli aggiornamenti OTA potrebbero compromettere la rootfs rw.



È noto che gli aggiornamenti OTA causano problemi con il processo del Jailbreak, pertanto si consiglia sempre di installare gli aggiornamenti iOS tramite iTunes anziché utilizzare l'aggiornamento OTA, questo, ve l' avevo già detto io, negli anni precedenti. Coolstar, lavorerà sul Jailbreak di iOS 11.2/11.3.1 non appena il noto Lan Beer, rilascierà l'exploit di tipo tfp0. Il rilascio è previsto per questa settimana. A questo punto, basterà eseguire questa semplice guida, per coloro che vorranno eseguire lo sblocco di iOS 11.2/11.3.1.



Ottima notizia che riguarda il mondo del Jailbreak, a breve potrebbe arrivare lo sblocco per iOS 11.2/11.3.1. Arriva una notizia per tutti gli amanti del mondo dello sblocco, questa settimana, che ormai conosciamo tutti, poichè ha rilasciatoin passato, potrebbe rilasciare a breve il nuovo sblocco per, ma vediamo insieme i punti per eseguire lo sblocco.