Guai per Cicciolina : Pignorato vitalizio a Ilona Staller, che cosa è successo?

Il pignoramento sarebbe legato ad un presunto mancato pagamento da parte di Ilona Staller delle quote di un condominio sulla Cassia per circa 70 mila euro, ma nel provvedimento, Cicciolina cita il verbale dell'assemblea di condominio del 17 maggio scorso dove "si legge a chiare lettere che sarebbe in corso una procedura di conciliazione".

L'avvocato Gianfranco Ferrari, legale di, in arte, ha presentato una denuncia contro ignoti per chiedere alla Procura di Roma di identificare "" dopo ilche ha portato alda parlamentare dell'ex star dell cinema hot : "".