A Pescara 80 intossicati: Il sindaco ferma le mense scolastiche

Fa sapere il sindaco : "stiamo lavorando affinché l'attività didattica possa continuare per quanti vorranno ricondurre i bambini a scuola, ma solo dopo aver fatto consumare loro il pasto a casa". Oggi arriveranno i primi risultati sui campioni prelevati dalle mense, qualora si tratti di salmonella, o nel pomeriggio in caso di altre patologie. Oltre ai bambini in ospedale, tanti sono i casi segnalati da residenti in diverse zone della città, a casa con febbre alta e disturbi intestinali.

Almeno 80 persone, tra cui moltima anche diversi adulti, sono arrivati alcon sintomi da. I bimbi sono alunni di 7 diverse, e una ventina sono ancora ricoverati in Pediatria anche se nessuno versa in gravi condizioni. Per questo il primo cittadino Marco Alessandrini ha deciso di sospendere ilin attesa dei rilievi del Nas.