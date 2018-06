Ashley Bean : La mamma ubriaca che rotola a terra e uccide il figlio

Sembra che la 35enne la sera dell' incidente fosse ubriaca, il tasso alcolemico era talmente alto da renderla incapace di badare persino a se stessa, tanto che è caduta in terra e rotolando non si è resa conto di aver schiacciato suo figlio. Il neonato è stato portato in ospedale ma per lui non c'era più nulla da fare, oltre ad aver spezzato la vita del suo piccolo, adesso rischia una condanna fino a 3 anni di carcere... per moti troppo pochi!

La 35enne Ashley Bean era completamentetanto da rotolare sopra ildi appenae provocarne la morte. La giovane mamma del Nebraska, è accusata di infanticidio dopo che che il neonatoè stato ucciso da lei stessa dentro la loro casa lo scorso 17 dicembre.