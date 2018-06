L'ospedale Gaslini senza infermieri e anestesisti in estate : Rinviate operazioni ai bimbi

Intanto il direttore sanitario Silvio Del Buono, interviene spiegando il motivo di tale decisione: "Siamo stati costretti a rinviare molti interventi programmati da giugno in poi e già tutti riprogrammati dopo il 24 settembre perché le procedure per assumere 8 anestesisti e 8 infermieri avviate da tempo stanno procedendo più lentamente di quanto previsto. Assicuriamo però anche in estate tutti gli interventi urgenti e ai pazienti oncologici. Con le assunzioni riusciremo a garantire più interventi di quanti svolti sino ad oggi durante tutto l'arco dell'anno".

Interventi chirurgici programmati tra giugno e agosto ai bambini che aspettano da tempo ma che dovranno ancora aspettare perchè rinviati a causa della mancanza di infermieri e anestesisti in ferie. Questo è ciò che accade all', dove molti genitori in attesa da tempo si sono giustamente lamentati, saranno garantiti infatti solo gli interventi d'urgenza e gli interventi ai pazienti oncologici. Ma tale decisione si scontra con la denuncia di due mamme, ecco cosa dicono: "".