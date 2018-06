William Bancroft, il bambino senza braccia: Cacciato dal ristorante perchè può mangiare solo con i piedi

La madre si è subito scontrata con il direttore sostenendo di aver portato William a lavare i piedi prima di sedersi al tavolo ma l'uomo ha negato di averli visti, così la madre di William ha denunciato la vicenda accusando il direttore di discriminazione. Le persone presenti sono rimaste scioccate dal modo in cui il bambino è stato trattato, William non è mai stato cacciato da nessun ristorante.

Siamo negli Stati Uniti,è un bambino nato senza braccia a causa di una malformazione per cui quasi ogni attività, mangiare, bere, giocare, la fa usando i piedi. Purtroppo però, questa cosa non è andata giù al direttore di un ristorante di pancake, l', dove il piccolo in compagnia della madre si trovava per fare colazione. Il direttore ha detto alla famiglia che il bambino non poteva sedersi al tavolo per problemi sanitari ne tantomeno toccare i distributori di sciroppi con i piedi, sostenendo che sarebbe stato poco igienico.