Bolzano : Yassine e Yasmine riconsegnati alla madre, erano stati rapiti dal padre tunisino

La brutta vicenda era iniziata domenica 22 aprile, quando la madre era tornata a casa dal lavoro enon ha trovato i figli, da tempo il rapporto marito 33enne Jamel Methenni si era incrinato. La coppia si stava separando e l'uomo era tornato in Tunisia per farsi aiutare a crescere i suoi bimbi dalla sua famiglia di origine. L'uomo ha prelevato i bambini nell'appartamento di famiglia e ha fatto perdere le sue tracce, fino al 28 aprile, quando ha chiamato sua moglie dalla Tunisia. Per fortuna le autorità italiane hanno permesso il ritorno dei bimbi in Italia.