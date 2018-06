Atterraggio d'emergenza : Passeggero puzza troppo e provoca malori a bordo

Il passeggero belga Piet van Haut è il testimone di quanto accaduto sul volo e ha parlato - come riportato da Il Giornale - : "L'odore all'interno dell'aereo era insopportabile. Era come se il passeggero non si fosse lavato per diverse settimane. Diversi passeggeri si sono ammalati e hanno dovuto vomitare".





L'uomo è stato costretto dall'equipaggio a una sorta di "quarantena" nel bagno dell'aereo, fino a quando i piloti hanno potuto cambiare rotta e atterrare a Faro, nel sud del Portogallo. Una volta effettuato l'atterraggio, il passeggero maleodorante è stato allontanato. Per quanto incredibile non è una fake news. La compagnia aerea Transavia ha confermato lo sbarco di emergenza motivandolo con "ragioni mediche".

