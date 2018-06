Ultime Governo Conte/ Matteo Salvini : Sarò ministro di tutti, è un governo di persone per bene

Il professor Giuseppe Conte, indicato come presidente del Consiglio dal governo Lega-M5s, si è recato al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "C'e' grande entusiasmo e determinazione. Lavoreremo per ridare fiducia all'Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti e sottolineando come l'Italia sia "un grande Paese che ha bisogno di ritrovare fiducia". "Lavoreremo intensamente per realizzare gli obbiettivi politici anticipati nel Contratto, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani", così Giuseppe Conte, ha concluso il suo intervento al Quirinale dopo aver letto la lista dei ministri del suo governo.

Ecco la lista dei Ministri

Al Tesoro Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma. Enzo Moavero Milanesi va invece agli Esteri. La lista dei ministri del nuovo governo prevede poi Salvini e Di Maio agli Interni e al Lavoro-Sviluppo. I due leader saranno anche vice premier. Giancarlo Giorgetti sarà invece sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Poi ci sono Giulia Bongiorno alla Pubblica amministrazione, Alfonso Bonafede alla Giustizia, Elisabetta Trenta alla Difesa, Gianmarco Centinaio alle Politiche agricole. All'Ambiente Sergio Costa. Danilo Toninelli ai Trasporti. All'Università Marco Bussetti. Alla Salute Giulia Grillo. Erika Stefani agli Affari regionali. Alberto Bonisoli ai Beni culturali e turismo.





"Oggi è un giorno storico. Il MoVimento 5 Stelle sta per andare al governo del Paese". Così il M5s annuncia la nascita del governo sul blog delle Stelle da dove invita a festeggiare "tutti insieme" il 2 giugno per la manifestazione indetta dal Movimento. Ci saranno "Luigi Di Maio e tutti i nostri portavoce per abbracciarci e caricarci delle energie che ci serviranno per cambiare finalmente l'Italia" si legge.

" e quello che nasce, è un "", queste le dichiarazioni delMatteo Salvini, prossimo vicepremier edell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "", ha quindi aggiunto il leader della Lega.