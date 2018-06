Fisco : Facebook non ha dichiarato 300 milioni di euro

Secondo il Corriere della Sera, si potrebbe arrivare ad oltre 800 milioni di euro di sanzioni che finora sono stati costretti a pagare i principali colossi del web. Adesso Facebook dovrà trattare con l'Agenzia delle Entrate per verificare se è possibile chiudere il caso firmando l'accertamento con "adesione".

Una multa fino aper non averne dichiarati 300, questo è il conto per adalla guardia di finanza di Milano, che ha condotto indagini sui redditi derivati dalla vendita della pubblicità. Secondo le indagini - tra il 2010 e il 2016 - il social network ha registrato in Italia guadagni per 296,7 milioni di euro non dichiarati da, che ha dato vita a una "" ignota all'erario.