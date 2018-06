Roma, assalto a portavalori questa mattina alle 7: Bottino da un milione e mezzo di euro

Terrore sulle strade questa mattina alle 7 in via Aurelia a Roma davanti a decine di automobilisti quando un furgone portavalori si ferma dinnanzi ad un supermercato per ritirare l'incasso settimanale ma viene assaltato da quattro banditi a volto coperto armati di mitra e fucili a pompa. Un colpo che sembra essere stato studiato alla perfezione. I tre vigilantes minacciati sono stati disarmati mentre i banditi hanno portato via una cifra di un milione e mezzo di euro dandosi alla fuga con un Fiat Doblò con targa tedesca. Polizia e carabinieri sono sulle loro tracce, posti di blocco sono stati attivati ovunque.