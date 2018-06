Kimi Raikkonen nei guai : Una donna canadese lo denuncia per aggressione sessuale ma lui si difende

La donna, Cassandra Talula Dias-Greizis è uscita allo scoperto e sostiene di aver denunciato alla polizia di Montreal, quanto accaduto. Ecco cos'ha dichiarato la donna: "È una persona che ha tanti tifosi e ha alle spalle un'industria che vale miliardi, la Ferrari, e un esercito di avvocati. Se Kimi, i media e i suoi avvocati vogliono andare in guerra contro la verità, beh, sono pronta". La donna che ha risposto alla denuncia di Kimi Raikkonen, non ha mai ne negato ne confessato di aver chiesto soldi: "È importante? Non importa se chiedo un milione o due miliardi di dollari, non c'è prezzo che lui possa pagare per riparare a ciò che ha fatto. Sapevo che se avessi avuto intenzione di denunciare il polizia, i media ne avrebbero parlato. Volevo gestire la cosa faccia a faccia con Raikkonen".





Secondo quanto riferisce la canadese cameriera, Raikkonen, al momento del conto le avrebbe toccato il seno mentre un amico avrebbe fatto scivolare la sua mano nelle parti intime della stessa. Tutto questo sarebbe accaduto pubblicamente in presenza di altre persone per cui suona strano, tant'è che il clan Raikkonen ha preferito non commentare le parole di Cassandra ma un portavoce dei legali di Raikkonen ha dichiarato: "Le accuse sono negate in blocco e resta il fatto che era necessaria una somma di denaro".

La vicenda che vede coinvolto il, Kimi Raikkonen accusato dinei confronti di una donna canadese, si sta complicando. Solo lunedì scorso, Raikkonen aveva denunciato la donna per molestie ed estorsione, in quanto tramite social, la canadese gli aveva chiesto dei soldi, una cifra di un valore a sette zero per tacere una presunta violenza sessuale durante una festa successiva al, in cui il pilota le avrebbe palpeggiato il seno.