Milano, bimbo di 8 anni investito sulle strisce davanti scuola da una moto : E' grave

Il bambino è stato subito soccorso dal 118 e portato in ospedale dov'è ricoverato in prognosi riservata e in. Presenta infatti un trauma cranico e diverse fratture a gambe e braccia. E' stato operato per ore dai medici per ridurre diverse fratture ortopediche e maxillo-facciali ed è tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto interrogando i presenti ma soprattutto il, un 40enne italiano che ha dichiarato di non aver visto il piccolo che sarebbe spuntato all'improvviso, non dandogli il tempo di frenare. Sono in corso gli accertamenti nella speranza che il piccolo si riprenda e possa tornare a casa. Solo ieri un caso analogo, un bimbo di cinque anni investito davanti all'asilo sempre a Milano.