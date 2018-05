Catania : Spari contro la casa di una maestra sospesa per maltrattamenti

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro l'abitazione di una maestra di scuola elementare in provincia di Catania recentemente sospesa per un anno per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti dei suoi alunni. La 59enne ha presentato denuncia ai carabinieri dicendo di aver sentito alcune esplosioni, tre colpi, fori di proiettile sono stati trovati sulla porta di casa.