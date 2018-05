Lutto nel mondo della musica: Muore a Milano la star latinoamericana Paulina Calahorrano

In un comunicato del Milano Latin Festival dove la cantante si è esibita più volte si legge: "Era un vero e proprio orgoglio nazionale dell'Ecuador, non era solo una grande cantante latina, era una cara amica per molti di noi". Da qualche anno Paulina viveva a Milano e si esibiva in tutta Italia nei Festival e in vari programmi radiofonici e televisivi. Era ormai diventata ambasciatrice della musica del suo Paese d'origine.

Lutto nel mondo della musica internazionale, muore in un incidente stradale a Milano, la star latinoamericana 42enne,. La cantante ecuadoriana si trovava in compagnia di un amico 26enne a bordo di un'auto elettrica a noleggio quando un Suv gli è piombato addosso, Paulina dopo essere stata estratta dalle lamiere nelle quali era incastrata è morta poco dopo all'ospedale.