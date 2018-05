La star della musica latinoamericana Paulina Calahorrano muore in un incidente a Milano

L'incidente stradale è avvenuto nella notte in viale Legioni Armate, secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo elettrico guidato da un'altra persona su cui viaggiava la cantante si è scontrato con una Porsche, l'autista del suv e quello del quadriciclo, uno di 27 e l'altro di 26 anni, sono stati portati in condizioni meno gravi al Policlinico e all'ospedale San Paolo.





Paulina Calahorrano viveva a Milano e si esibiva in tutta Italia in festival e programmi radiofonici e televisivi.